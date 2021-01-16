إندونيسيا.. تحذيرات من زلزال قوى قد يُسبب «تسونامي»

جزيرة سولاويسي الإندونيسية تعرضت لهزة أرضية جديدة السبت، مع استمرار فرق الإنقاذ في البحث عن محاصرين تحت الأنقاض بعد زلزال أمس الذي أسفر عن مقتل 45 على الأقل وإصابة المئات.

وذكرت الوكالة الإندونيسية للحد من آثار الكوارث إنه لم يجر تسجيل أضرار أو سقوط ضحايا من الهزة الارتدادية التي بلغت قوتها 5 درجات على مقياس ريختر في منطقتي ماموجو وماجيني في غرب سولاويسي بعد يوم من الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” عن الوكالة إن أكثر من 820 شخصا أصيبوا وأجلي نحو 15 ألفا من منازلهم. وذكر شهود عيان أن البعض فروا إلى الجبال في حين توجه آخرون إلى مراكز الإجلاء المكتظة.

وألحق زلزال أمس الجمعة وتوابعه أضرارا بفندقين وأكثر من 300 منزل، وسوَّى مستشفى ومكتب حاكم إقليمي بالأرض، فيما قالت السلطات لـ”رويترز” إن العديد محاصرون تحت الأنقاض.

ورجح دويكوريتا كارناواتي، رئيس وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء في إندونيسيا، اليوم السبت وقوع زلزال آخر قد تصل قوته إلى سبع درجات، وحث السكان على الابتعاد عن الشواطئ تحسبا لخطر حدوث موجات مد عاتية تسونامي.

وتقع إندونيسيا في منطقة نشاط زلزالي تسمى حزام النار للمحيط الهادئ وتتعرض لهزات أرضية من حين لآخر.