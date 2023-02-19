إندونيسيا تُؤكد دعمها للمسار الانتخابي في ليبيا

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأحد، بديوان المفوضية في طرابلس، القائم بالأعمال بسفارة جمهورية إندونيسيا لدى ليبيا ديدي أحمد رفاعي، بحضور عضو مجلس المفوضية أبوبكر مرده.

وأفاد الموقع الرسمي للمفوضية، بأن الزيارة التي تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، استعرضت جملة من الموضوعات المتعلقة بالشأن الانتخابي.

وأكد السفير دعم حكومته للمسار الديمقراطي في ليبيا، مشيداً بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمون عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية.

من جهته أثنى السايح على جهود المجتمع الدولي الداعمة للمفوضية والهادفة لإنهاء المرحلة الانتقالية من خلال عملية انتخابية تحقق تطلعات الليبيين والليبيات في دولة ديمقراطية مستقرة، وفق قوله.