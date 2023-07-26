إندونيسيا تُؤكد دعمها للمسار الديمقراطي في ليبيا

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأربعاء، بديوان المفوضية في طرابلس، القائم بأعمال سفارة جمهورية إندونيسيا لدى ليبيا ديدي أحمد رفاعي والوفد المرافق له.

واستعرض اللقاء جملة من الملفات المتعلقة بالشأن الانتخابي وأهمية دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية المرتقبة.

كما ناقش اللقاء سُبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاح الانتخابات المرتقبة وفقاً للمعايير الدولية.

من جهته أكد رفاعي دعم بلاده للمسار الديمقراطي في ليبيا، من خلال توفير الخبرات الفنية المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، مشيداً بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمين عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء انتخابات حرة وذات مصداقية تعبر عن إرادة الليبيين والليبيات وتطلعاتهم إلى دولة ديمقراطية مستقرة، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية لمفوضية الانتخابات على فيسبوك.