إندونيسيا: فيضانات عارمة تجتاح العاصمة جاكرتا

فيضانات عارمة اجتاحت عدة مناطق بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا أجبرت أكثر من 1000 شخص على النزوح من منازلهم، اليوم السبت.

وصرح سابدو كورنيانتو، القائم بأعمال رئيس وكالة جاكرتا لتخفيف آثار الكوارث، في بيان إنه تم إجلاء حوالي 1380 من سكان جاكرتا من المناطق الجنوبية والشرقية من المدينة، التي يقطنها 10 ملايين شخص، بعد أن وصلت مياه الفيضانات إلى ارتفاع 1.8 متر في بعض المناطق.

وفيما حذرت وكالة الأرصاد الجوية في البلاد من أن تلك الأوضاع ستستمر الأسبوع المقبل، قال سابدو كورنيانتو إنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

من جهته، قال حاكم جاكرتا أنيس باسويدان للتلفزيون المحلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت إن “أحدث بيانات أشارت إلى تضرر 200 حي” في العاصمة الإندونيسية، على الأقل.

وأضاف أنه تم تجهيز أكثر من 20 مركزا للإجلاء في أنحاء مدينة جاكرتا، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وقال إن “المطر توقف ولكن المياه من مناطق أخرى لا تزال تؤثر على جاكرتا. نأمل ألا تصل إلى وسط المدينة وعندما تنحسر المياه يمكن للناس استئناف أنشطتهم”.

وتأتي الفيضانات في وقت تواجه فيه إندونيسيا بالفعل أكبر عدد من الإصابات والوفيات جراء تفشي وباء كورونا المستجد، في جنوب شرق آسيا وركود اقتصادي.