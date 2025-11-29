إندونيسيا.. مئات القتلى والمفقودين بفيضانات وانهيارات أرضية

تكافح فرق الإنقاذ في إندونيسيا للوصول إلى الضحايا في مناطق متعددة تضررت بشدة جراء زلزال وتسونامي وفيضانات وانهيارات أرضية، فيما ارتفعت حصيلة القتلى المؤكدة إلى 248 شخصًا مع إصابة أكثر من 500 آخرين، وسط توقعات بارتفاع العدد.

وأفادت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، السبت، بأن رجال الإنقاذ في منطقة أجام في غرب سومطرة انتشلوا مزيدًا من الجثث، بينما تعاني المناطق المتضررة من عزلة جزئية بسبب تضرر الطرق وسقوط خطوط الاتصالات. ونقلت طائرات الإغاثة المساعدات إلى مقاطعة تابانولي المركزية ومناطق أخرى بشمال سومطرة.

وأوضح المتحدث باسم وكالة التخفيف من الكوارث في غرب سومطرة، إلهام وهاب، أن عدد القتلى في الإقليم وصل إلى 61 شخصًا، فيما لا يزال 90 آخرون في عداد المفقودين، مع صعوبة الوصول إلى بعض المناطق المنكوبة. وفي شمال سومطرة، سُجلت 116 حالة وفاة، بينما بلغ عدد الضحايا في إقليم آتشيه 35 قتيلًا، وفق الأرقام الرسمية.

وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن المفقودين وسط انهيارات أرضية مستمرة وتفاقم الفيضانات، فيما دعت السلطات السكان المحليين إلى الالتزام بإجراءات السلامة والحذر من الأمطار الغزيرة.

وإندونيسيا تقع فوق “حلقة النار” في المحيط الهادئ، ما يجعلها عرضة للزلازل والبراكين وأمواج التسونامي. وقد شهدت البلاد كوارث مدمرة خلال العقدين الماضيين، أبرزها:

زلزال بقوة 7.5 درجات في سبتمبر 2018 بجزيرة بالو في سولاويزي، تسبب بتسونامي أسفر عن أكثر من 4000 قتيل.

زلزال 2004 قبالة جزيرة سومطرة، أدى إلى تسونامي هائل عبر المحيط الهندي، أودى بحياة 226 ألف شخص في 14 دولة، بينهم أكثر من 120 ألف قتيل في إندونيسيا وحدها.