إندونيسيا.. وفاة 15 شخص جراء انهيارات أرضية وفيضانات (فيديو)

شهدت إندونيسيا انهيارات أرضية وفيضانات، جرفت عشرات المنازل وألحقت أضرارا كبيرة في الطرق، كما تسببت بوفيات عديدة.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث عبد المهاري، “إن انزلاقات التربة الناجمة عن الأمطار الغزيرة وقعت في منطقة لوو في مقاطعة سولاويسي الجنوبية”.

وأشار المهاري إلى “أن ما مجموعه 14 مواطنا قضوا وأصيب أكثر من 100 منزل بأضرار جسيمة وانجرف 42 منزلا، فيما تضررت 4 طرق وجسر، بسبب الفيضانات وانزلاقات التربة”، “كما تم نقل أكثر من 100 شخص إلى مساجد أو إلى منازل أقاربهم، فيما تحاول السلطات إجلاء أكثر من 1300 أسرة متضررة”.

وأشارت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إلى أنه “في منطقة أخرى بمقاطعة سولاويسي الجنوبية، لقي شخص على الأقل حتفه وأصيب اثنان آخران في الفيضانات التي حدثت”.

هذا وتتعرض اندونيسيا خلال موسم الأمطار لانزلاقات تربة، فيما تتسبب الأمطار الموسمية لفترات طويلة بفيضانات في مناطق مختلفة.