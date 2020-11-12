إنذارات ومخالفات لعدد من ثلاجات بيع اللحوم في طرابلس

قام أعضاء مركز الحرس البلدي عين زارة رفقة وحدة الدوريات والتحري بفرع جهاز الحرس البلدي، وبالتعاون مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الخميس، بجولة تفتيشية لثلاجات منطقة السبعة للحوم المجمدة في طرابلس.

ومن خلال عملية التفتيش تم إنذار ومخالفة عدد من الثلاجات لأسباب مختلفة منها الاشتراطات الصحية.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، فقد شملت الزيارة التفتيش ما يقارب 32 ثلاجة وكانت أغلب المشاكل تتلخص في النقاط التالية:

تذبذب في درجات حفظ اللحوم مما يؤدي إلى سرعة فسادها وهو مخالف لاشتراطات التخزين

عدم الترتيب والتنظيم الجيد داخل الثلاجات لا يسمح بوصول حرارة التخزين لكل أسطح اللحوم

خلط اللحوم الحمراء والبيضاء مع الفواكه في بعض الثلاجات مخالفا الاشتراطات الصحية

عدم التغليف الجيد لبعض أنواع اللحوم مخالف ويؤدي لسرعة فسادها

في بعض الثلاجات ولا يتناسب حجم الشغل مع حجم ومساحة الثلاجة وهذ يؤثر على التخزين الجيد للحوم

في بعض الثلاجات ولا يتناسب حجم الشغل مع حجم ومساحة الثلاجة وهذ يؤثر على التخزين الجيد للحوم عدم الالتزام بضبط درجة الرطوبة في كل الثلاجات مخالف ويؤدي إلى جفاف اللحوم وفقدان قيمتها

هذا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين من قِبل الحرس البلدي.