إنذار أخير لعناصر حفتر في قاعدة الوطية الجوية

وجهت غرفة عمليات بركان الغضب إنذاراً أخيراً لعناصر حفتر المتمركزة في قاعدة الوطية الجوية.

وجاء في بيان نشره المركز الإعلامي بعملية بركان الغضب: “رسالة أخيرة، بل إنذار أخير.. إلى كل من رفع السلاح إلى جانب الارهابيين والمرتزقة في قاعدة الوطية الجوية وتمرد مع مجرم الحرب حفتر لمحاربة الدولة.. لا يخدعنكم مجرم الحرب حفتر وأبنائه ومن حوله من المجرمين ولا تسمعوا لأوهامهم”.

وأضاف البيان: “سلاح الجو يواصل وعلى مدار الساعة تنفيذ الطلعات الاستطلاعية في سماء القاعدة ونرصد جميع الطرق اليها وسنستهدف أي محاولات للتسلل او الإمداد أو أي آلية تحاول الاتجاه اليها”.

واختتم البيان: “قواتنا عازمة تماماً على بسط سيطرة الدولة على قاعدة الوطية الجوية وكل ربوع ليبيا.. حفتر انتهى ومشروعه الى مزبلة التاريخ.. عودوا إلى رشدكم ووطنكم وأهلكم”.

وتعد قاعدة الوطية؛ آخر تمركز عسكري مهم تملكه عناصر حفتر، في المنطقة الممتدة من غرب العاصمة طرابلس إلى الحدود التونسية.

كما تعد قاعدة الوطية الجوية التي تبعد عن العاصمة حوالي 140 كيلو مترا أكبر قاعدة عسكرية حيث تستطيع استيعاب وإيواء 7000 عسكري والوحيدة في ليبيا التي تقتصر على الطائرات العسكرية فقط، وكان الأمريكيون قد شيدوها عام 1942 إبان الحرب العالمية الثانية.

وتعتبر ذات أهمية كبيرة حيث تتمكن القوات المسيطرة عليها من تنفيذ ضربات جوية على محاور القتال جنوب العاصمة وضرب أهداف عسكرية حتى على الحدود مع تونس والجزائر، إضافة إلى كونها تمتلك تحصينات عسكرية كبيرة بالمنطقة المحيطة بها من ناحية التضاريس والجغرافيا.

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