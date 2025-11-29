إنذار طيران عالمي.. دول عدة تبدأ فحوصاً عاجلة لأسطول «إيرباص A320»

أعلنت عدة دول، السبت، بدء تنفيذ إجراءات الفحص والصيانة اللازمة لطائرات إيرباص A320، عقب إخطار صلاحية الطيران الطارئ الصادر عن الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) بشأن هذه الطائرات حول العالم.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أن شركات الطيران الوطنية المشغلة للطراز بدأت فعلياً في تنفيذ الفحوص المطلوبة، موضحة أنها تتابع الإجراءات مباشرة مع الوكالة الأوروبية والشركات المشغلة لضمان الالتزام الكامل بمعايير السلامة واستمرار التشغيل الآمن للأسطول دون تأثير على حركة الطيران.

وفي السعودية، أعلنت هيئة الطيران المدني أن عدداً من طائرات A320 المسجّلة في المملكة يخضع للتوجيه الاحترازي ذاته، باعتباره صادراً من جهة التصميم، مؤكدة أن السلامة الجوية تظل أولوية قصوى في منظومة الطيران المدني.

وفي الهند، كشفت هيئة الطيران المدني أن التحديثات البرمجية المطلوبة قد أُنجزت لمعالجة مشكلة محتملة في ضوابط الطيران لأكثر من نصف أسطول البلاد من طائرات A320، البالغ 338 طائرة، مشيرة إلى وقوع تأخيرات محدودة تراوحت بين 60 و90 دقيقة لبعض الرحلات.

وأكدت شركة مصر للطيران تشكيل فريق عمل لمتابعة التحديثات الصادرة عن إيرباص واتخاذ الإجراءات الاحترازية الفورية، في حين أوضحت الشركة المصنعة أن الفحص الذي أعقب حادث طائرة “جيت بلو” كشف احتمال تأثر البيانات الحساسة لعناصر التحكم بالطيران بالإشعاع الشمسي المكثف.

كما انضمت هيئة الطيران الفيدرالية الأميركية إلى الوكالة الأوروبية في مطالبة الشركات بتنفيذ التحديث البرمجي الجديد، بينما ألغت “أول نيبون” اليابانية 65 رحلة محلية نتيجة خضوع أكثر من 30 طائرة للتحديثات المطلوبة.

هذا وطُوّر طراز A320 عام 1988 كأول طائرة تجارية تعتمد نظام “الطيران بالسلك” (Fly-by-Wire)، وأصبح منذ ذلك الحين من أكثر الطرازات مبيعاً في العالم، بأكثر من 10 آلاف طائرة تم تسليمها.

وعلى مدار السنوات الماضية، صدرت عدة تحديثات وإخطارات فنية مرتبطة بالأنظمة الإلكترونية للطراز، كونها جزءاً أساسياً من تصميمه الرقمي المتقدم.