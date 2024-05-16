إنزال عقوبة الإعدام بحق متهم في جريمة قتل مواطن

قضت محكمة استئناف طرابلس بإدانة 3 متهمين في قضية قتل المواطن حسين محمد بارود.

وبحسب ما أفاد مكتب النائب العام في بلاغ، اليوم الخميس، فقد تصدّت النيابة العامة لواقعة قتل المواطن حسين محمد بارود فاخْتَصَمت 3 متهمين تعمَّدوا حجز حرية المجني عليه؛ ثُمَّ قصد أَحدهم إِزهَاق روحه؛ فوضع رباطاً حَوْل عنُق اَلضحِية، وشده حتى فاضت نفسُه.

وعلى إثر ذلك، قضت محكمة استئناف طرابلس في آخر جلساتها بإدانة المتهمين فأنزلت عقوبة الإعدام بمرتكب جريمة قتل المجني عليه وعاقبت المحكوم عليهما الثاني والثالثة بالسجن مدة 4 سنوات.