إنساني وقانوني.. وصف وزير دفاع تونس لدور بلاده في ليبيا

أكد وزير الدفاع التونسي عماد مميش أن ما يحدث في ليبيا هو شأن داخلي وأن دور تونس ينحصر في المساعدة على تحقيق الاستقرار لا غير.

وأضاف مميش على هامش إشرافه على البعثة العسكرية التونسية المتوجهة إلى إفريقيا الوسطى أنّه بالنسبة لتونس دورها إنساني قانوني على مستوى البعثات الدولية تساهم وتساعد على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بما في ذلك ليبيا.

وتابع مميش أنّ كل ما يحدث في ليبيا هو شأن ليبي وإن كان لتونس دخل فيجب أن يكون من باب المساعدة على تحقيق السلم والسلام في هذا البلد.