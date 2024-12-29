«إنستغرام» تختبر ميزة جديدة طال انتظارها  

مع ازدحام منصة “إنستغرام”، للتواصل الاجتماعي، بالمحتويات الجديدة مثل “الريلز والمشاركات الإعلانية مدفوعة الثمن”، من السهل أن يفوت على المستخدم تحديثات من الأشخاص الذين يتابعهم بالفعل، وهو ما تعمل المنصة لحله، وأعلنت عن ميزة جديدة ستبعث السرور على المسخدمين.

ذكر موقع “تك كرانش” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن “منصة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، تختبر طريقة لرؤية مشاركات الأصدقاء التي قد تكون فاتت على المستخدم ولم يتمكن من رؤيتها حين بثها لأول مرة”.

وبحسب الموقع، “بدأت إنستغرام عرض “أبرز القصص”، التي نشرها المتابعون المشتركون للمستخدم في أسفل قسم “القصص” (ستوريز)، وهي المساحة الموجودة أعلى قائمة عرض المشاركات، التي يرى فيها المستخدم قصص الأصدقاء”.

وقال متحدث باسم “ميتا”: “نحن نعمل دائما على إيجاد طرق جديدة لمساعدة المستخدمين على التواصل في قسم القصص، ونختبر خاصية عرض الأحداث البارزة الأخيرة في نهاية القائمة مع مجموعة صغيرة من الأشخاص”.

وأشارت ميتا، “إلى أنه سيكون في مقدور المستخدمين رؤية القصص البارزة، التي لم يرونها منذ أسبوع مضى، ولن يرى المستخدم إلا القصص البارزة التي لم يتمكن من رؤيتها من قبل عندما يتصفح كل القصص الحالية في قسم القصص”.

يذكر أن “الخاصية لن تعرض القصص العادية التي تختفي بعد 24 ساعة، بل ستعرض أبرز القصص فقط، وهي القصص التي قام المستخدمون بحفظها في ملفاتهم الشخصية”.