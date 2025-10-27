إنستغرام تطلق ميزة جديدة «رائعة» للمستخدمين

أعلن آدم موسري، رئيس منصة إنستغرام، عن إطلاق ميزة جديدة طالما انتظرها مستخدمو المنصة، تتيح لهم العودة إلى مقاطع “الريلز” التي شاهدها المستخدمون في الماضي، دون الحاجة إلى حفظها مسبقًا.

وأكد موسري أن هذه الميزة ستتاح قريبًا لجميع المستخدمين على مستوى العالم، لتكون إضافة كبيرة في تحسين تجربة الاستخدام على المنصة.

وقال موسري في منشور عبر حسابه الرسمي على إنستغرام إنه أصبح بإمكان المستخدمين الوصول إلى كل مقاطع “الريلز” التي شاهدوها في أي وقت سابق، وذلك من خلال خيار جديد يسمى “سجل المشاهدة”.

وأوضح أنه يمكن للمستخدمين العثور على هذا الخيار بسهولة ضمن قسم “نشاطك” في إعدادات ملفهم الشخصي.

وأكد أن هذه الميزة ستكون متاحة في أماكن متقدمة داخل التطبيق، حيث يمكن للمستخدمين العودة إلى مقاطع الفيديو التي شاهدوها دون الحاجة إلى إضافتها للمفضلة أو حفظها.

وأشار موسري إلى أن المنصة عملت على إضافة أدوات تنظيمية متقدمة لهذه الميزة، حيث يمكن للمستخدمين ترتيب المقاطع من الأقدم إلى الأحدث أو العكس.

وأضاف أن المستخدمين سيتمكنون من البحث ضمن نطاق زمني محدد، ما يجعل من السهل العثور على مقاطع “الريلز” التي تهمهم.

كما أكد أن هذه الأدوات الجديدة تتيح للمستخدمين تصفية النتائج وفقًا لحسابات معينة، مما يسهل عليهم الوصول إلى المقاطع التي نشرها حسابهم المفضل.

وفي تعليق له على هذه الميزة، قال موسري: “نحن متحمسون جدًا لهذا التحديث لأنه يعزز تجربة المستخدمين ويجعل الوصول إلى المحتوى الذي يحبونه أسهل بكثير، كل شخص الآن سيحصل على فرصة لاسترجاع كل مقطع ريل شاهده في مكان واحد”.

وأضاف أن هذه الميزة الجديدة تأتي في إطار جهود إنستغرام المستمرة لتقديم تجربة متكاملة ومبنية على الاهتمامات الشخصية للمستخدمين.

وأشار موسري إلى أن إنستغرام يستمر في تطوير أدوات جديدة لدعم تجربة المستخدم، ويأمل أن تكون هذه الميزة إضافة قيمة للمجتمع الذي يزداد عدد مستخدميه يومًا بعد يوم.

وأوضح أن إنستغرام يتطلع إلى تقديم المزيد من التحديثات في المستقبل، مع التركيز على دعم المبدعين والمستخدمين على حد سواء، وهو ما يعكس التزام المنصة بتحقيق تفاعل أكبر واستفادة أكبر للمستخدمين والمبدعين على حد سواء

هذا ولاقت هذه الإضافة ترحيبًا واسعًا من قبل مستخدمي إنستغرام، الذين عبروا عن سعاتهم بهذه الميزة الجديدة.

وأكد العديد من المستخدمين على أن هذه الميزة كانت مطلبًا طال انتظاره، حيث كتب أحدهم: “هذا هو بالضبط ما كنا بحاجة إليه، شكرًا لكم!”، بينما عبر آخر قائلاً: “أخيرًا، إنه حل رائع لهذه المشكلة!”.

وتأتي هذه الميزة ضمن سلسلة من التحديثات التي أطلقها إنستغرام مؤخرًا، حيث تسعى المنصة إلى تعزيز مكانتها في سوق الفيديوهات القصيرة في مواجهة المنافسة الشرسة من منصات أخرى مثل تيك توك ويوتيوب.