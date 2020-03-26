«إنستغرام» يتخلص من الأخبار الزائفة حول كورونا

ستعمل المنصة على التخلص من الأخبار والمعلومات الزائفة حول عدوى كورونا. [إنترنت]

في منشور نشرتها “فيسبوك” على موقعها الرسمي “تتطلب الظروف الراهنة ابتعاد الناس عن بعضهم، لذلك بدأنا نلاحظ تزايد استخدام لتطبيقاتنا أكثر من أي وقت، وخصوصا لمعرفة الأخبار التي تتعلق بعدوى كورونا، نحن نراقب أنماط استخدام هذه التطبيقات بعناية، ونبذل قصارى جهدنا لجعلها أكثر موثوقية خلال هذه الفترة”.

وأشار القائمون على تطبيق “إنستغرام” إلى أنهم سيسعون إلى إزالة المحتوى والحسابات ذات الصلة بفيروس كورونا من قسم “استكشف” في التطبيق، ما لم تكن تلك الحسابات أو المعلومات صادرة أو تابعة لجهات صحية موثوقة.

ومع انتشار عدوى كورونا في العديد من بلدان العالم حاليا بدأت معظم منصات التواصل الاجتماعي كـ “فيسبوك” و”تويتر” باتخاذ إجراءات مماثلة للحد من انتشار الأخبار الزائفة أو الإرشادات المضللة التي تتعلق بالوقاية من هذا الفيروس.

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