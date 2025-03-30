«إنستغرام» يضيف ميزة جديدة.. هل ينجح في جذب مستخدمي «تيك توك»؟

أضافت منصة “إنستغرام” خاصية جديدة اقتبستها من “تيك توك”، “تسمح للمستخدمين بتشغيل أي فيديو قصير “ريل” بسرعتين مختلفتين من خلال ضغطة ممتدة على الجانب الأيمن أو الأيسر من شاشة الجهاز”.

ووفق ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية، “د ب أ”، “عندما أطلقت “انستغرام” التابعة لشركة “ميتا بلاتفورمس” الأمريكية خدمة الفيديوهات القصيرة “ريلز” بدأت بالسماح للمستخدمين بمشاركة فيديوهات لا تزيد مدتها عن 15 ثانية”.

وأضافت: “اليوم يمكن للمستخدمين مشاركة فيديوهات تصل إلى 3 دقائق، وكما هو الحال في “تيك توك”، تريد “انستغرام” السماح للمستخدمين بمشاهدة الكثير من المحتوى بسرعة من خلال خيار تسريع عرض الفيديوهات”.

وفقا للوكالة، “يزيد تسريع تشغيل الفيديوهات فرص وصول المشاهد إلى نهاية الفيديوهات الطويلة بسرعة، خاصة وأن الفكرة وراء تقديم خدمة ريلز هي تقديم مقاطع فيديو ترفيهية سريعة وقصيرة للمستخدمين”.

يذكر أنه “عندما ظهرت “تيك توك” لأول مرة لم تكن مدة الفيديو التي تنشرها تزيد على 15 ثانية، ومع مرور السنوات زادت شعبية “تيك توك” وأصبحت تسمح بنشر فيديوهات أطول، ولذلك أتاحت المنصة خيار تسريع عرض الفيديوهات، لمساعدة المستخدمين في مشاهدة المحتوى بصورة أسرع”.

وذكر موقع “تك كرانش” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه “من غير المستغرب استنساخ منصة “انستغرام” خصائص محددة من “تيك توك” في خدمة الفيديوهات القصيرة ريلز لأن هذه الخدمة تكاد تكون نسخة طبقة الأصل من “تيك توك”.