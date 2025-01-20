«إنستغرام» يعلن عن تطبيق جديد لـ«تحرير الفيديو»

أعلن تطبيق “إنستغرام”، المملوك لشركة ميتا، “عن تطبيق جديد لتحرير الفيديو يحمل اسم “Edits“.

وقال آدم موسيري، رئيس “إنستغرام”، في منشور على المنصة: “هناك الكثير مما يحدث في العالم الآن… بغض النظر عما يحدث، نعتقد أنه من وظيفتنا أن نصنع أكثر الأدوات إقناعًا لأولئك الذين يصنعون الفيديوهات منكم”.

وأضاف: “سيلبي “Edits” من “إنستغرام” احتياجات الأشخاص الذين يقومون بتحرير مقاطع الفيديو على هواتفهم، وسيقدم مجموعة من الأدوات المتكاملة للمستخدمين، وتشمل هذه الأدوات تسجيلات عالية الجودة، والمسودات التي يمكن مشاركتها، والمقاطع الصوتية الرائجة، ورؤى حول أداء مقاطع الفيديو القصيرة (ريلز)، بالإضافة إلى قسم مخصص للأفكار التي يمكن الاستعانة بها”.

وبحسب تقرير لموقع “Engadget” المتخصص في أخبار التكنولوجيا، قال موسيري: “إ ن “Edits”، مخصص للمبدعين أكثر من صناع محتوى الفيديو العاديين”، و”Edits” ليس متاحًا بعد للمستخدمين، لكن يمكن طلبه مسبقًا من متجر تطبيقات “App Stre” التابع لشركة أبل للأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل “iOS”، مضيفا “إنه سيتاح قريبًا إصدار للأجهزة بنظام “أندرويد”.

وتوقع موسيري، “إطلاق التطبيق الجديد في 13 مارس المقبل على متجر تطبيقات “App Store”.