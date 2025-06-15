إنستغرام يفاجئ المستخدمين.. ثورة في التصميم والموسيقى ومزايا جديدة غير مسبوقة

أعلنت منصة إنستغرام التابعة لشركة ميتا عن إطلاق حزمة من الميزات التجريبية الجديدة، تهدف إلى إعادة تعريف تجربة المستخدم داخل التطبيق، من خلال منح تحكم غير مسبوق في شكل الصفحات الشخصية، تنظيم المنشورات، بل وإضافة لمسة موسيقية خاصة بكل حساب.

التحديث الجديد، الذي وصفه خبراء التكنولوجيا بـ”الثورة الصامتة”، يأتي استجابة لآلاف الطلبات التي تلقتها المنصة على مدار السنوات الماضية من المستخدمين والمبدعين الطموحين.

وداعًا للترتيب الزمني.. أهلاً بحرية التنسيق

الميزة الأبرز في هذا التحديث هي إمكانية إعادة ترتيب المنشورات داخل الملف الشخصي، بحيث لم يعد المستخدم مضطرًا للالتزام بالتسلسل الزمني للنشر، الآن، يمكنك ترتيب صورك ومقاطعك كما تشاء، لتصمم صفحتك بأسلوب فني يعكس ذوقك الشخصي أو هويتك الرقمية.

وسواء كنت فنانًا، مصورًا، صاحب علامة تجارية، أو مجرد مستخدم يسعى للتميّز… بات بإمكانك تنظيم محتواك بصريًا وكأنك تصمم معرضًا خاصًا، لا مجرد سيل من المنشورات العشوائية.

إخفِ ما تريد.. واحتفظ به على صفحتك!

ضمن سلسلة التحديثات، كشفت إنستغرام عن خاصية جديدة تتيح إخفاء منشورات معينة عن المتابعين دون حذفها، مع بقائها مرئية داخل صفحتك بشكل خاص أو منظم، هذه الميزة تمنح المستخدمين القدرة على إعادة عرض المحتوى بطريقة لا تُربك المتابعين أو ترسل إشعارات متكررة.

انفجار موسيقي داخل إنستغرام.. بالشراكة مع “سبوتيفاي”!

ولعشّاق الموسيقى وصناع المحتوى، جاءت المفاجأة الأكبر: تكامل مباشر مع منصة “Spotify”، ما يتيح للمستخدمين بث الأغاني والمقاطع الموسيقية مباشرة عبر قصصهم أو ملفاتهم الشخصية.

هذه الإضافة تفتح آفاقًا جديدة للتعبير الإبداعي، وتجعل من كل منشور فرصة لصنع لحظة تفاعلية بصوت وصورة، خصوصًا لمن يستخدمون الموسيقى كلغة فنية أو تجارية.

دعم شامل للمبدعين الصاعدين

إنستغرام لم ينسَ المبتدئين. فقد أطلقت المنصة مبادرة جديدة لدعم المبدعين الناشئين، عبر أدوات تحليل وتحفيز نمو ذكية، تُمكن الحسابات الصغيرة من الوصول إلى جمهور أوسع، وتحقيق التفاعل المطلوب، المبادرة تركّز على المحتوى الأصيل غير المعاد تدويره، ما يعكس رغبة المنصة في استعادة روحها الإبداعية الأصلية.

تنافس محموم وتحوّل استراتيجي

بحسب موقع TechCrunch، فإن هذه الخطوة الاستراتيجية تأتي في وقت تحتدم فيه المنافسة بين منصات التواصل الكبرى، خصوصًا مع تزايد هيمنة تيك توك ويوتيوب شورتس في جذب الفئات الشابة، وتُعد هذه التحديثات بمثابة رد مباشر من إنستغرام لتأكيد مكانتها كمنصة رئيسية لصنّاع المحتوى.