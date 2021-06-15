إنشاء تمركزات أمنية ودوريات ثابتة ومتحركة داخل مدينة العجيلات

قامت الدوريات الأمنية التابعة للإدارة العامة للدعم المركزي، اليوم الثلاثاء، بإنشاء التمركزات الأمنية والدوريات الثابتة والمتحركة داخل مدينة العجيلات، وذلك لدعم مديرية الأمن بالمدينة وفرض السيطرة الأمنية وضبط وردع الخارجين عن القانون.

ويأتي ذلك ضمن الخطة الأمنية المشتركة الموضوعة من قِبل وزارة الداخلية لفرض الأمن داخل مدينة العجيلات والمناطق الغربية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وفي وقت سابق، طالب النائب العام المستشار الصديق الصديق، الجهات الأمنية والعسكرية باتخاذ التدابير الوقائية التي تحؤول دون ارتكاب أي انتهاكات ماسة بحقوق الإنسان وحرياته، داخل مدينة العجيلات.

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