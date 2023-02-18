إنشاء غرفة طوارئ مركزية ببلدية المرج

أصدر عميد بلدية المرج وليد صلهوب، القرار رقم (3)لسنة 2023م، بشأن تشكيل غرفة طوارئ ببلدية المرج وتسمى غرفة الطوارئ المركزية المرج برئاسة مدير أمن المرج العميد وهبي الرخ، وذلك بعد تسجيل هزات أرضية في المدينة خلال الأيام الماضية.

وتضم الغرفة في عضويتها كل من:

جهاز الأمن الداخلي المرج

مكتب الاستخبارات العسكرية

مكتب تحريات الشرطة العسكرية المرج

جهاز الحرس البلدي المرج

هيئة السلامة الوطنية المرج

مستشفى المرج التعليمي

الهلال الأحمر المرج

مفوضية كشافة المرج

مكتب الخدمات الصحية المرج

شركة المياه والصرف الصحي المرج

ويشمل عمل هذه الغرفة نطاق بلدية المرج وتختص في التجهيز والتنسيق والتنظيم لأي طارئ أو حدوث كوارث، ومن مهامها التواصل والتنسيق بين كافة الأجهزة العسكرية والأمنية والخدمية داخل البلدية، ويكون مقر عملها بمديرية أمن المرج على أن يكون منسق الغرفة.

ويتولى مهام عرض عمل الغرفة مدير أمن المرج ورئيس الغرفة المركزية للطوارئ وإحالتها إلى عميد البلدية لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات العاجلة بالخصوص.