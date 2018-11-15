إنشاء مركز لعلاج وجراحة القلب في صبراتة

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارا بإنشاء مركز لعلاج وجراحة القلب بصبراتة.

وقال المجلس البلدي صبراتة عبر صفحته الرسمية إن وفد من إدارة المشروعات بوزارة الصحه بحكومة الوفاق الوطني وبناءً على دعوة المجلس البلدي صبراته قام بزيارة إلى موقع المركز وذلك لوضع هذه الإداره أمام مسؤلياتها في إتمام إجراءات الصيانه الشامله لمبنى العيادات الخارجيه بمستشفى صبراته التعليمي والذي خُصص كمبنى للإداره المركزيه بالمركز كعيادات للقلب مع الاتفاق مع وزارة الصحة.

وقام الوفد بمعاينة المبنى، حيث أكد أعضاء الوفد على أنه لابد من اتخاذ كافة الإجراءات العاجله لإبرام عقد مع الشركه المنفذة ومخاطبتها برساله رسمية.

وأوضح بلدي صبراتة أن المركز ستغطي خدماته كافة المنطقة الغربية، موضحًا أن الباب مفتوح لمن يرغب في المساهمة لانجاح هذا المشروع.