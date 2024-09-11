إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي في السعودية!

خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” ووزارة السياحة السعودية، مذكرة تفاهم لإنشاء “مركز التميز للذكاء الاصطناعي في قطاع السياحة” بالمملكة.

وأوضحت “سدايا” أنه “تم توقيع مذكرة التفاهم خلال فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، ووقع المذكرة رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية الربدي بن فهد الربدي، ومساعد وزير السياحة أنس بن عبدالله الصليع”.

وأشارت إلى أن “مذكرة التفاهم تهدف إلى دعم تفعيل وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية لتعزيز جودة القطاع السياحي الذي يتطلع إلى تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030”.

ونصت مذكرة التفاهم “على تطوير منهجية دمج البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتقييم الأنشطة والمشاريع في قطاع السياحة، بهدف الوصول إلى العالمية في هذا القطاع الحيوي متسارع النمو”.

كما أعلنت “سدايا” عن “تعاونها مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بهدف تعزيز رصد حوادث الذكاء الاصطناعي في دول الشرق الأوسط من خلال تمكين مرصد المنظمة من تتبع الحالات باللغة العربية”.

وانطلقت أمس الثلاثاء في الرياض، أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” وستستمر القمة حتى 12 سبتمبر الجاري.

و”تأتي القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة مكملة للنجاحات التي حققتها القمتان السابقتان في النسخة الأولى عام 2020 والثانية عام 2022 ، حيث تمخض عنهما نتائج إيجابية انعكست مخرجاتها على إطلاق مشروعات ومبادرات دولية باسم المملكة أسهمت في تعزيز التعاون الدولي حول الذكاء الاصطناعي واستخداماته، ومن ذلك إنشاء المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وتشكل القمة منعطفًا مهمُاً في مسيرة التطور التقني التي تعيشها المملكة في ظل النهضة المذهلة التي أحدثتها تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي”.

و”تعد القمة واحدة من أهم القمم الوطنية التي تدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتقنية، وتأتي في إطار العمل المتسارع لتحقيق “سدايا” مستهدفات الرؤية الطموحة التي يرتبط بها 66 هدفاً من أهداف الرؤية المباشرة وغير المباشرة من أصل 96 هدفاً”.