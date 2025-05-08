إنشاء «مكتب الإحالة تحت تصرف الخدمة» لتعزيز كفاءة التنظيم الصحي

أصدر وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المكلّف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، القرار رقم 586 لسنة 2025، والذي يقضي بإنشاء مكتب جديد ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة تحت مسمى “مكتب الإحالة تحت تصرف الخدمة”.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة الصحة لتطوير آليات العمل الإداري وتحديث بنيتها التنظيمية بما يعزز من كفاءة تقديم الخدمات الصحية، ويهدف المكتب إلى تنظيم عمليات الإحالة والتنسيق بين الجهات المختصة بما يخدم المصلحة العامة ويرتقي بمستوى الأداء في القطاع الصحي.

هذا وتواصل وزارة الصحة جهودها في تطوير الهيكل الإداري ورفع كفاءة الخدمات الصحية من خلال خطوات تنظيمية تهدف إلى تحسين التنسيق الداخلي وضمان سرعة الاستجابة لاحتياجات القطاع.

ويأتي إنشاء “مكتب الإحالة تحت تصرف الخدمة” في هذا السياق كجزء من خطط الوزارة لإعادة هيكلة بعض الإدارات وتوسيع نطاق اختصاصاتها، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية. وتعكس هذه الخطوة توجّه الوزارة نحو تعزيز الحوكمة وتفعيل أدوات المتابعة والرقابة داخل النظام الصحي الوطني.