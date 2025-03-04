إنشاء نقطة إسعاف في منطقة «بئر غني» لدعم الخدمات الطارئة

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس رمضان أبو جناح، اجتماعاً مع رئيس جهاز الإسعاف والطوارئ وأعيان وحكماء منطقة بئر غني، لمناقشة سبل تعزيز الخدمات الصحية في المنطقة.

وخلال الاجتماع، تم “الاتفاق على إنشاء نقطة إسعاف في بئر غني، بهدف تحسين سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم الخدمات الإسعافية لسكان المنطقة والمناطق المجاورة|. ويأتي هذا القرار في “إطار جهود وزارة الصحة للارتقاء بالخدمات الطبية وتعزيز جاهزية فرق الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد”.