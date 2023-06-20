إنطلاقا من قواعدها في ليبيا.. «فاغنر» تزيد من إمدادات الأسلحة لـ «حميدتي»

كشفت شبكة «سي إن إن» الأمريكية عن أدلة على تورط مجموعة «فاغنر» الروسية واستمرارها في مساندة قوات الدعم السريع السودانية بقيادة «حميدتي» عن طريق خليفة حفتر.

وأكدت «سي إن إن» في تحقيق خاص، زيادة إمدادات قوات الدعم السريع، وأنّ الأسلحة نُقلت إلى الخرطوم عبر نقاط رئيسية وهي قواعد «فاغنر» في ليبيا، والقاعدة الجوية والبحرية الروسية في اللاذقية بسوريا، ومطار بانغي في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وأضافت الشبكة الأمريكية أنّ قوات الدعم السريع وسعت نفوذها خارج حدود السودان إلى ليبيا واليمن، حيث عززت علاقات «حميدتي» مع الإمارات وروسيا سلطته السياسية وساعدت في تحويله إلى واحد من أغنى رجال السودان، وفق قولها.

ووصف تحقيق الشبكة طريقة عمل «فاغنر» مع حلفائها بكونها تخلق الفوضى للاستيلاء على السلطة، وأنّ نفوذها العسكري ودعمها المادي هما اللذان يؤديان إلى تفاقم العنف والاقتتال.

وسبق هذا التحقيق، تقرير آخر في أبريل المنصرم، أظهر صورا لطائرة نقل روسية تتنقل بين قاعدتين جويتين تابعتين لحفتر وتستخدمهما «فاغنر» الخاضعة للعقوبات.