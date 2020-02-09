إنطلاق القمة الأفريقية الـ 33 في اديس أبابا

من المتوقع أن تناقش االقمة الأزمة الليبية [انترنت]

انطلقت اليوم الأحد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا فعاليات القمة الأفريقية الثالثة والثلاثون تحت شعار ” إسكات البنادق وتهيئة الظروف المواتية “، وتبحث القمة قضايا القارة والنزاعات التي تسود بعض دولها.

وعلى راسها النزاعات المسلحة ومعالجة الأوضاع الإنسانية والإصلاح الهيكلي الأفريقي ، باضافة إلي متابعة ماتحقق فب ملف إطلاق منطقة التجارة الأفريقية الحرة ، التي تعد من أهم الإنجازات.

كما من المقرر أن تستلم جنوب أفريقيا رئاسة الأتحاد في دورته الجديدة من مصر، ويشارك في القمة الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غرتيرتيش والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزراء كندا والنرويج .

وتركز القمة على الأمن حيث من المتوقع أن تناقش الأزمة الليبية، وستشهد القمة انتقال رئاسة المجموعة من مصر إلى جنوب أفريقيا.

وتنعقد القمة التي تستمر ليومين تحت شعار “إسكات الأسلحة”، والذي يعكس أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063 وتهدف الخطة، التي انطلقت عام 2013، إلى تحويل الدول الأفريقية خلال 50 عاماً وإرساء الأمن والسلام في جميع أنحاء القارة.

ومن المقرر أن يحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القمة، التي من المتوقع أن تناقش الأزمة الليبية.

وفرضت الأزمة الليبية نفسها على طاولة مباحثات القادة الأفارقة خلال الاجتماعات رفيعة المستوى التي سبقت القمة وأبرزها اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي، الذي شهد إدانة لانتهاك مقررات مؤتمر برلين من قبل أطراف إقليمية معروفة، لم تتوقف عن خرق الالتزام الدولي بحظر توريد السلاح، وجلب آلاف المسلحين المرتزقة إلى الأراضي الليبية.

اقترح تصحيحاً