إنطلاق امتحانات «الشهادة الإعدادية» على مستوى ليبيا

انطلقت اليوم الأحد الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية» لـ 188060 تلميذ وتلميذة في كامل البلاد.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنّ الامتحانات ستجرى على مستوى 13 دائرة انتخابية في 13184 قاعة امتحانية، تخضع لمتابعة 32199 ملاحظ، و3664 مراقب، و1359 مرشد نفسي، و224 مشرف فئات خاصة، و2191 فرد خدمات، و5436 من أفراد الحراسة.

وحسب الجدول الموضوع من المركز الوطني للامتحانات تجرى الامتحانات اليوم في مادة العلوم، وفي مادة القرآن الكريم وأحكامه لشهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي «الديني»، وفي مادة التّربية الإسلامية للتلاميذ الصم وضعاف السمع.

وكان تلامِيذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي قد أجروا أيام الثلاثاء، والأربعاء، والخميس الماضي امتحاناتهم في مواد الحاسوب، والكتابة (الإملاء والخط والتعبير)، واللغة الأمازيغية للمناطق الناطقة، ولغة الإشارة داخل مدارسهم وبإشراف مُعلم المادة.