إنفاذاً لتعليمات النائب العام.. إخلاء شقة سكنية مستولى عليها وتسليمها إلى مالكها الشرعي

في إطار الجهود الأمنية المستمرة الرامية إلى تطبيق القانون وتحقيق العدالة، وبتعليمات مباشرة من النائب العام المستشار الصديق الصور، نفذت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الإثنين، عملية إخلاء لشقة سكنية مستولى عليها بطريقة غير قانونية في عمارة “المسعودي” المتفرعة من شارع عمر المختار.

وجرى تسليم الشقة إلى مالكها الشرعي بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، في خطوة تؤكد على التزام الأجهزة المعنية بتطبيق القانون وضمان الحقوق.

كما منحت الإدارة مهلة لمدة ثلاثة أيام لشاغلي شقة أخرى في نفس المبنى، نظراً لوجود مستأجِر بداخلها، وذلك تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.

وقد تم تحرير محضر رسمي بعملية الإخلاء والتسليم، مرفقاً بالمستندات القانونية، وأُحيل إلى مكتب النائب العام لاستكمال الإجراءات القانونية المتبقية.