تنفيذاً لتعليمات النائب العام.. بدء إجراءات إخلاء أرض في تاجوراء

باشرت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الخميس، تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن واقعة الاستيلاء غير المشروع على قطعة أرض تقع بضواحي منطقة تاجوراء، وذلك تنفيذاً لتعليمات النائب العام.

وأفادت الإدارة بأنها منحت المعتدين القائمين على الأرض مهلة زمنية مدتها 72 ساعة لإخلائها وتسليمها إلى مالكها الشرعي، بعد أن تم الاستيلاء عليها بقوة السلاح وطرد المالك منها منذ عام 2011.

وأكدت الجهات المعنية أنه تم إبلاغ جميع المتواجدين بضرورة الإخلاء الفوري خلال المهلة المحددة، تمهيداً لاستعادة حق المالك الشرعي وتسليمه الأرض وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.