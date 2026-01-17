«إنفاذ القانون» تؤكد متابعة التجاوزات وحماية المستهلك

أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية استمرار جهودها في متابعة وضبط التجاوزات التي تمس قوت المواطن وحياته اليومية، مؤكدةً حرصها على حماية حقوق المستهلك وتعزيز الرقابة على الأسعار.

وحثت الإدارة المواطنين على ممارسة حقهم في الإبلاغ عن أي تجاوز للأسعار المقررة والمصرح بها رسمياً من الجهات المختصة، مشددةً على أن جميع الشكاوى ستتم متابعتها مباشرة لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن تقديم البلاغات والشكاوى عبر الأرقام التالية:

📞 0910169392

📞 0928296280

وأكدت إدارة إنفاذ القانون أن جميع البلاغات الواردة سيتم إحالتها إلى جهاز الحرس البلدي لمتابعتها وضمان إنفاذ القانون بشكل فعّال، داعيةً المواطنين إلى التعاون يداً بيد لضمان حماية الوطن والمواطن.