إنفاذ القانون تعزز انتشارها الأمني في طرابلس

في إطار تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة، كثفت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الخميس، من انتشارها الميداني في العاصمة طرابلس. وشملت هذه التعزيزات تأمين ميدان الشهداء والمناطق المحيطة به، بالإضافة إلى حماية المواقع الحيوية المختلفة في المدينة.

وجرت هذه الإجراءات عبر تسيير دوريات راجلة وآلية، ودعم نقاط التمركز الأمني، بهدف حفظ الأمن والاستقرار، وصون سلامة المواطنين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

يأتي ذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية أمن طرابلس، وإدارة حماية الشخصيات، وإدارة مكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، إلى جانب مختلف الأجهزة الأمنية الأخرى.