«إنفاذ القانون» تكثف دورياتها لضبط حركة البضائع

كثّفت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية دورياتها في مدينة مزدة وضواحيها، ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وحماية المواطنين، ومتابعة حركة نقل السلع الغذائية، وفق تعليمات الغرفة الأمنية بالمدينة المُشكّلة بموجب قرار وزير الداخلية المكلف.

وشملت الإجراءات الأمنية الاستيقافات على الطرق الرئيسية والفرعية، وتنفيذ أعمال التفتيش والرقابة الدقيقة على الشاحنات للتأكد من سلامة السلع الغذائية والالتزام بالأسعار المعتمدة، وضبط أي مخالفات تمس قوت المواطن.

وأكدت الإدارة أن هذه الجهود تأتي ضمن عمل منظم ومستمر يهدف إلى فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون، والتصدي لمظاهر الاحتكار ورفع الأسعار، بما يسهم في تحقيق الطمأنينة العامة واستقرار الأسواق.

كما أكدت الإدارة استمرار العمل الأمني دون توقف، مع رفع درجة الجاهزية الميدانية، وتطبيق الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في مخالفات تمس الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المختصة.