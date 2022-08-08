إنفاذ القانون تنفي شائعات اغتيال مديرها اللواء «الخيتوني»

نفت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الاثنين، الشائعات المتداولة حول اغتيال مدير الإدارة اللواء عبد الحكيم الخيتوني.

وأكدت الإدارة في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة تماماً ومجرد أخبار كاذبة وإشاعات يقوم بها ضعاف النفوس من أجل مآرب وأغراض شخصية، وتقويض للجهود التي تقوم بها إدارة إنفاذ القانون في ضبط المطلوبين وتنفيذ التعليمات في إرجاع ممتلكات الدولة والمواطنين.

كما أكدت إدارة إنفاذ القانون أن اللواء الخيتوني بصحة جيدة ويمارس مهامه رفقة أعضاء الإدارة، منوهةً إلى عدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة والإشاعات وتحري المصداقية في مثل هكذا مواضيع.