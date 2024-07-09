«إنفاذ القانون» تواصل أعمال تأمين منفذ «رأس إجدير»

ضبطت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، “كميات من الوقود داخل مركبات المسافرين عبر منفذ “رأس إجدير”.

وقالت الإدارة عبر حسابها على “فيسبوك”، “إن الدوريات الأمنية تمكنت كذلك من ضبط مواد غذائية وغيرها من المواد المدعومة وأجهزة كهربائية”.

وأوضحت “أن هذه الضبطيات تأتي استمراراً للجهود الأمنية لدوريات الإدارة في تأمين منفذ رأس إجدير البري، وتنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية لواء عماد الطرابلسي”.

استمراراً للجهود الأمنية لدوريات ادارة انفاذ القانون بالادارة العامة للعمليات الأمنية في تأمين منفذ رأس إجدير البري ،… تم النشر بواسطة ‏إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية‏ في الاثنين، ٨ يوليو ٢٠٢٤