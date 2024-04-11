إنفاذ القانون تُواصل تأمين منفذ رأس إجدير الحدودي

تواصل الدوريات الأمنية التابعة لإدارة إنفاذ القانون عملها في تأمين منفذ “رأس اجدير الحدودي”، وذلك في أيام عيد الفطر المبارك.

وبحسب وكالة “وال”، تندرج هذه العملية ضمن عمل الغرفة الأمنية المشتركة التي شكلها وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي لضمان أمن المنفذ.

هذا وشهد معبر رأس اجدير توقفا لحركة العبور في 19 مارس الماضي، بعد قرار من “الطرابلسي” بغلق المنفذ “لحين صدور تعليمات أخرى”.

وجاء قرار الإغلاق بعد اشتباكات مسلحة وقعت في 18 مارس إثر وصول قوة تابعة لإدارة إنفاذ القانون إلى المنفذ، واتهمت بلدية زوارة القوة باقتحامه دون أي تنسيق مع إدارة المعبر والجهات المختصة في البلدية.

وفي الرابع من أبريل الجاري، أعلن رئيس الغرفة الأمنية المشتركة لواء عبدالحكيم الخيتوني تسلم مهام تأمين المنفذ من رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

وتسعى الحكومة إلى إعادة فتح المنفذ بشكل دائم، كونه من أهم المنافذ الحدودية بين ليبيا وتونس، ولحركة التجارة بين البلدين.

ضمن العمل بالغرفة الأمنية المشتركة ؛ تواصل الدوريات التابعة لإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في… تم النشر بواسطة ‏إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية‏ في الأربعاء، ١٠ أبريل ٢٠٢٤