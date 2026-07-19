إنفاذ القانون تواصل تنفيذ «أعمال الإزالة» في منطقة الهضبة

أعلنت إدارة إنفاذ القانون التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية استمرار أعمال إزالة المنازل الواقعة بمحاذاة جسر الدائري الثالث في منطقة الهضبة، اليوم الأحد الموافق 19 يوليو 2026، وذلك ضمن أعمال استكمال المشروع.

وأوضحت الإدارة أن تنفيذ أعمال الإزالة يأتي عقب استكمال جميع الإجراءات القانونية، وصرف التعويضات المالية المستحقة للمستفيدين، بما يضمن استمرار المشروع وفق الإطار القانوني المعتمد.

وأضافت الإدارة أن الأعمال تُنفذ تنفيذًا لتعليمات النائب العام، في إطار استكمال مشروع جسر الدائري الثالث، مع الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لتنفيذ المشروع.

هذا وتندرج أعمال إزالة المنازل المحاذية لجسر الدائري الثالث ضمن مشروع يستهدف استكمال أعمال البنية التحتية في المنطقة، بينما تؤكد إدارة إنفاذ القانون أن تنفيذ الإزالة جاء بعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية وصرف التعويضات المالية للمستفيدين، بما يضمن سير المشروع وفق الأطر القانونية المعتمدة.