الداخلية تُكثف الانتشار الأمني في طرابلس لتعزيز الاستقرار وحماية المواطنين

تواصل مكونات وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، والإدارة العامة للدعم المركزي، والإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، ومديرية أمن طرابلس بكافة مكوناتها، إلى جانب الجهات ذات العلاقة، تنفيذ مهامها الأمنية اليوم السبت 24 مايو 2025م، عبر تكثيف التمركزات الأمنية وانتشار الدوريات في مختلف المناطق الحيوية بالعاصمة طرابلس.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة والتعامل بحزم مع أي تهديدات أمنية، لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على النظام العام.

وتأتي هذه الإجراءات الأمنية ضمن جهود متواصلة تبذلها السلطات في طرابلس لتعزيز الاستقرار والحفاظ على الأمن في ظل التحديات التي تواجه العاصمة، سواء من تهديدات داخلية أو محاولات الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وتنسجم هذه الخطوات مع خطط الإدارة العامة للعمليات الأمنية التي تهدف إلى تأمين حياة المواطنين وضمان بيئة آمنة تساهم في تطور المدينة وراحة سكانها.