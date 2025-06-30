«إنفاذ القانون» تواصل عملياتها الميدانية في طرابلس لضبط الأمن

تواصل إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تنفيذ مهامها الميدانية على مدار الساعة، في مختلف مناطق التماس داخل العاصمة طرابلس، وذلك تنفيذاً للتعليمات الصادرة ووفقاً للخطة الأمنية المعتمدة.

وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض السيطرة الأمنية، والتعامل الفوري مع أي خروقات أو مظاهر خارجة عن القانون، بما يضمن حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

إلى ذلك، كثفت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية انتشارها داخل العاصمة طرابلس لتأمين مباراة فريقي الأهلي طرابلس والمدينة.

وتهدف هذه الخطة إلى ضمان أمن وسلامة المواطنين والممتلكات خلال إقامة الفعاليات الرياضية، والحفاظ على النظام العام، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ المهام بكل مهنية وانضباط.