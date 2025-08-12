«إنفاذ القانون» توقف تعديات على أراضي مملوكة للدولة في القره بوللي

في إطار الجهود الأمنية المبذولة للحفاظ على ممتلكات الدولة، وبتعليمات من النائب العام، توجهت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية إلى منطقة القره بوللي، حيث باشرت إجراءات وقف التعديات على أراضي الغابات المملوكة للدولة.

وشملت الإجراءات وضع العلامات التي تحدد حدود الأرض، وحصر المباني المخالفة القائمة عليها، وإيقاف جميع عمليات البناء تمهيدًا لإزالتها، إضافة إلى العمل على ملاحقة المتورطين في وقائع التعدي وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وجرت هذه العمليات بحضور الخبير الهندسي المعتمد من مكتب النائب العام، ومنسق قطاع الزراعة بالمنطقة.

يُذكر أن أعمال البناء على هذه الأراضي كانت قد أوقفت في وقت سابق، وبدأت عمليات الإزالة تنفيذًا لتعليمات مكتب النائب العام، قبل أن تتوقف مؤقتًا بانتظار استكمال التحقيقات الجارية.