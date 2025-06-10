«إنفاذ القانون» تُكثّف انتشارها الأمني في طرابلس لضمان الاستقرار

تواصل دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تنفيذ مهامها الأمنية في العاصمة طرابلس، لا سيما في مناطق التماس، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض النظام العام، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وأكدت الإدارة، أنها عززت من انتشارها الميداني في هذه المناطق من خلال دوريات ليلية ونهارية تعمل على مدار الساعة، وذلك تنفيذاً للتعليمات الصادرة ووفقاً لترتيبات وقف إطلاق النار المعتمدة.

وأوضحت إدارة إنفاذ القانون أن عناصرها مستمرون في تنفيذ المهام الموكلة إليهم لحماية المواطنين والتصدي لأي مظاهر خارجة عن القانون، في تجسيد لالتزامها بواجباتها الوطنية ومسؤولياتها في حفظ الأمن العام.