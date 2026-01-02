«إنفاذ القانون» تكرم أسر الشهداء والأعضاء المتميزين

أعاد منظمو المؤتمر الخاص باستعراض مناشط إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية التأكيد على نهج الوفاء والتقدير، عبر تكريم أسر شهداء إدارة إنفاذ القانون وعدد من الأعضاء المتميزين، خلال حفل أُقيم بحضور مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية علي النويصري، ومدير إدارة إنفاذ القانون عبدالحكيم الخيتوني.

وشمل الحفل منح ذوي الشهداء والأعضاء المتميزين عمرة لزيارة بيت الله الحرام وأداء المناسك، تعبيرًا عن الامتنان لما قدموه من عطاء وتضحيات في سبيل حفظ الأمن والاستقرار، وتقديرًا لدورهم في دعم منظومة العمل الأمني.

وأكد المنظمون أن هذه المبادرة تحمل رسالة وفاء وعرفان، مفادها أن الوطن لا ينسى أبناءه، وأن تضحيات الشهداء وجهود رجال الأمن ستظل ركيزة أساسية لمسيرة العطاء وتعزيز الاستقرار.

وأشار القائمون على الحفل إلى أن هناك منشورًا لاحقًا سيُخصص لتسليط الضوء على بقية الأعضاء المتميزين، تقديرًا لجهودهم المستمرة وإسهاماتهم في تطوير الأداء الأمني.

ويأتي هذا التكريم ضمن سياسة مؤسسية تعتمدها الإدارة العامة للعمليات الأمنية، وتركز على دعم أسر الشهداء وتحفيز الكوادر الميدانية، بما يعزز الروح المعنوية، ويرسخ ثقافة الاعتراف بالتضحيات والإنجازات داخل الأجهزة الأمنية، في إطار جهود أوسع لتطوير الأداء المهني وترسيخ الاستقرار المجتمعي.