توزيع الوقود مجانا عبر منفذ رأس إجدير

قالت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، إنه “يمكن للمسافرين عبر منفذ “رأس إجدير” البري التزود بالوقود مجاني قبل دخول الأراضي الليبية”.

وأضافت الإدارة في بيان لها: “إنه تنفيذاً للمهام المكلفة بها بتأمين منفذ رأس إجدير البري، تستمر دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في اداء مهامها وضبط المخالفات والتجاوزات الأمنية”.

ونوهت الادارة للمسافرين القادمين من تونس ودخولهم الى ليبيا بأنه “يمكنهم التزود بالوقود بالبوابة الأمنية لحظة عبورهم المنفذ بشكل مجاني”.

وأكدت أن “كميات الوقود التي يتم تزويد المواطنين به من المضبوطات التي تم مصادرتها لحظة عبورها من المنفذ تجاه تونس، وحرصاً على عدم إتلافها يتم تزويد المواطنين بها بشكل مجاني”.

رأس إجدير الجمعة الموافق 5 يوليو 2024م؛ تنفيذاً للمهام المكلفة بها بتأمين منفذ رأس إجدير البري ، تستمر دوريات إدارة… تم النشر بواسطة ‏إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية‏ في الجمعة، ٥ يوليو ٢٠٢٤