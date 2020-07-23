إنفحارسيارة مفخخة يودي بحياة 5 أشخاص وجرح آخرين في سوريا

قتل خمسة مدنيين وأصيب آخرون بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة من قبل جماعات مسلحة، في مدينة رأس العين السورية الواقعة بريف الحسكة الشمال غربي.

ونقلت RT تصريح مصدر محلى قوله: ” إن هناك خمسة قتلى، وهذا العدد مرشح للارتفاع، وإن عدد الجرحى أكثر من 20 شخصا”.

وأضافت أن التفجير وقع “بالقرب من المجلس المحلي التابع لتركيا”.

وأوضحت مصادر اخرى: ” أن سيارة مفخخة من نوع “انتر” انفجرت عند دوار الجوزة في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي ما تسبب “باستشهاد 5 مدنيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة إضافة إلى وقوع أضرار مادية في الممتلكات”.

وتشهد القرى والبلدات الواقعة تحت سيطرة الجماعات المسلحة المدعومة من قبل أنقرة لمظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين تلك “المجموعات الإرهابية” ومتزعميها لاقتسام النفوذ والسيطرة على المدينة والتحكم بمصير المدنيين فيها.