إنفلونزا الطيور تغزو اليابان وكوريا الجنوبية

ذكرت مصادر يابانية وكورية جنوبية، أن إنفلونزا الطيور تغزو البلدين، والإعدامات بالملايين.

وذكرت وزارة الزراعة اليابانية اليوم، أنه في أسوأ انتشار على الإطلاق لإنفلونزا الطيور في اليابان، تم اكتشاف مزارع جديدة هذا الأسبوع استفحل فيها الوباء، ليصبح حوالي ربع محافظات البلاد الـ47 في دائرة الخطر.

وقالت الوزارة إن نحو 32 ألف طائر سيتم ذبحه ودفنه في مدينة سوكومو بمحافظة كوتشي بجنوب غرب اليابان، بعد اكتشاف إنفلونزا الطيور في مزرعة هناك.

وأفادت بأنه تم العثور على مزيد من الطيور المصابة في مزرعتين بمحافظة كاجاوا، حيث ظهر وباء الدواجن الشهر الماضي، وتم ذبح ما يقرب من 30 ألف طائر هناك.

وتفشى المرض في 12 محافظة بجميع أنحاء اليابان، وتم إعدام 3 ملايين طائر حتى الآن.

وأشارت الوزارة إلى أنه من غير الممكن أن يُصاب الناس بإنفلونزا الطيور من أكل بيض أو لحوم الدجاج المصاب، لكن مسؤولي الصحة في جميع أنحاء العالم يشعرون بالقلق من سلالة الفيروس، التي تجعل الأنواع تنتقل إلى البشر وتتسبب بجائحة مثل فيروس كورونا.

في غضون ذلك، قررت حكومة كوريا الجنوبية، أمس الثلاثاء، إعدام أكثر من 4 ملايين طائر لمنع انتشار إنفلونزا الطيور.

ونُشِر مقطع فيديو يرصد تفاصيل القرار الكوري الجنوبي، الذي جاء بعدما تم العثور على نحو 10 عينات من إنفلونزا الطيور في البلاد خلال أقل من شهرين.

ويعد تفشي المرض في اليابان وكوريا الجنوبية المجاورة، أحد وباءين منفصلين عن وباء إنفلونزا الطيور شديد العدوى الذي يُصيب الدواجن في جميع أنحاء العالم، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومسؤولين يابانيين.