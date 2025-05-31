إنفينيكس وفيفو.. إطلاق أجهزة ذكية خارقة المواصفات

أثارت شركة “فيفو” (Vivo) ضجة في عالم الهواتف الذكية مع إطلاق هاتف جديد صُمم خصيصًا لعشاق التصوير والفيديوهات عالية الجودة، مقدمة أداءً ومواصفات تقنية تفوق التوقعات، هذا الهاتف يأتي مزودًا بتقنيات تصوير متقدمة تجعله منافسًا قويًا في سوق الأجهزة المحمولة، حيث يجمع بين قوة الكاميرا وجودة الشاشة وسرعة الأداء.

وبحسب الشركة، يتميز الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة، جميعها بدقة 50 ميغابيكسل، تشمل عدسة رئيسية، وعدسة تليفوتوغرافية من نوع Periscope، وعدسة واسعة جداً (Ultrawide)، ما يمنح المستخدم تجربة تصوير شاملة وتفصيلية، إلى جانب ذلك، جاءت الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميغابيكسل مع القدرة على تسجيل فيديوهات بجودة 4K، مما يعزز إمكانيات التوثيق أمام الكاميرا.

ووفق الشركة، هيكل الهاتف مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، ويزن 194 غرامًا مع أبعاد مريحة تبلغ 160.6 × 75 × 7.5 ملم، بينما تأتي شاشته من نوع AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، بدقة عرض 2800 × 1260 بكسل، وتردد 120 هيرتز، مع معدل سطوع قوي يصل إلى 1600 شمعة/م²، وكثافة بكسلات تقارب 460 بيكسل لكل إنش.

وبحسب الشركة، يعمل الجهاز بنظام أندرويد 15 مع واجهة OriginOS 5، ويعتمد على معالج Mediatek Dimensity 9300+ ومعالج رسوميات Immortalis-G720 MC12. ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 أو 16 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 أو 512 غيغابايت.

ووفق الشركة، يضم الهاتف منفذين لشريحتي اتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، إضافة إلى شريحة NFC، وماسح لبصمة الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنيات تحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد عبر Infrared، كما زود ببطارية قوية بسعة 5500 ميلي أمبير تدعم الشحن الفائق بسرعة 90 واط، مما يضمن استخدامًا مطولًا وشحنًا سريعًا.

Infinix تكشف عن جهاز لوحي جديد بمواصفات قوية وسعر منافس

كشفت شركة “إنفينيكس” (Infinix) عن أحدث أجهزتها اللوحية تحت اسم “إكس باد 20” (Xpad 20)، والذي يأتي بمواصفات تقنية متقدمة تجعله من بين أبرز الحواسيب اللوحية العاملة بنظام أندرويد في فئته السعرية، مستهدفًا شريحة المستخدمين الباحثين عن أداء موثوق وسعر مناسب.

ويتميز الجهاز بهيكل أنيق بأبعاد (257.7 × 169.2 × 7.9 ملم) ويزن نحو 498 غرامًا، ما يجعله سهل الحمل ومناسبًا للاستخدام اليومي سواء في العمل أو الترفيه، ويضم شاشة IPS LCD قياس 11.0 بوصة، بدقة 1920×1200 بيكسل، بأبعاد 16:10 وتردد 90 هرتز، مع كثافة عرض تبلغ 206 بيكسل/الإنش، ما يوفر تجربة بصرية سلسة وغنية بالألوان.

ويعمل Xpad 20 بنظام التشغيل Android 15 ويعتمد على معالج Mediatek Helio G88، مدعوماً بمعالج رسوميات Mali-G52 MC2، ما يتيح أداءً جيدًا لتعدد المهام وتشغيل التطبيقات والألعاب، كما يتوفر الجهاز بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي: 6 أو 8 غيغابايت، إلى جانب سعة تخزين داخلية 128 أو 256 غيغابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات microSDXC.

فيما يخص التصوير، زُوّد الجهاز بكاميرا خلفية بدقة 8 ميغابكسل قادرة على تسجيل فيديو Full HD بمعدل 30 إطارًا في الثانية، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل تفي بالغرض لمكالمات الفيديو والتقاط الصور الذاتية.

ويضم Xpad 20 مجموعة من المزايا الإضافية أبرزها:

منفذ 3.5 ملم للسماعات التقليدية

دعم تقنية Bluetooth 5.2

مستقبل إشارات FM Radio

دعم تقنيات GPS لتحديد المواقع

منفذ شحن خاص من Infinix

ويستمد الجهاز طاقته من بطارية كبيرة بسعة 7000 ميلي أمبير، تدعم الشحن بقدرة 10 واط، ما يضمن ساعات طويلة من الاستخدام قبل الحاجة إلى إعادة الشحن.

ومن المتوقع أن يشهد Xpad 20 إقبالًا واسعًا عند طرحه في الأسواق، خاصةً بين فئة الطلاب والمستخدمين الباحثين عن حواسيب لوحية تجمع بين المواصفات القوية والسعر المنافس.