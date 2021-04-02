إنقاذ أكثر من 4 آلاف مهاجراً وإعادتهم إلى ليبيا منذ بداية العام الجاري

أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، بأن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين أنقذهم حرس السواحل الليبي منذ بداية العام وحتى 31 مارس الماضي، بلغ أكثر من 4 آلاف مهاجر، مؤكدة أن حرس السواحل الليبي أعاد ما يقارب ألف شخص إلى ليبيا هذا الأسبوع.

وقالت المفوضية في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إن أكثر من 8000 شخص في طرابلس والزاوية ومصراتة، تلقوا سلات غذائية تكفي شهرا واحدا، مشددة على أنها تواصل بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي، دعمها للاجئين وطالبي اللجوء الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي.

وأوضح تقرير المفوضية أن مكتب التسجيل في طرابلس، استقبل الأسبوع الماضي ما مجموعه 509 لاجئين، إضافة إلى تسجيل 195لاجئا وطالب لجوء آخرين، بينهم 92 من السودان و87 من سوريا و7 من فلسطين، وتم تزويد المسجلين منهم حديثا بشهادات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ولفت التقرير إلى أن شريك المفوضية CESVI ، قدم مساعدات نقدية لـ 146 لاجئا وطالب لجوء، شملت مساعدة نقدية منتظمة لـ23 فردا ومساعدة نقدية طارئة لـ123 شخصا، كما قدم المجلس الدنماركي للاجئين بطاقات نقدية مسبقة الدفع لـ145 عائلة نازحة داخليا في الريانة، إضافة إلى توزيع الشريك ACTED ، بطاقات نقدية مسبقة الدفع على 307 عائلة نازحة في بنغازي و134 في سبها.