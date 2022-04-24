إنقاذ عشرات المهاجرين قُبالة سواحل ليبيا

أعلنت منظمة “أس أو أس مديتيرانيه” غير الحكومية التي تتخذ من مرسيلسيا الفرنسية مقراً لها، اليوم الأحد، عن إنقاذ سفينة “أوشن فايكينغ” للإغاثة التابعة لها، عشرات المهاجرين قُبالة سواحل ليبيا.

وأفادت المنظمة أن 70 مهاجراً كانوا على متن زورق مطاطي فرغ من الهواء قبالة سواحل ليبيا.

وأشارت إلى أنه وبعدما شعروا بـ”الهلع” لدى اقتراب قارب دورية ليبية، انتقل جميع الركاب بينهم 17 قاصرا غير مصحوب إلى سفينة الإنقاذ المشغلة بالاشتراك مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

ونشرت منظمة “إس أو إس مديتيرانيه” صوراً عبر حسابها على تويتر، أظهرت المهاجرين السبعين ومعظمهم رجال، مكدسين على متن زورق رمادي فرغ من الهواء من الجهة الأمامية، وكان معظمهم بدون سترات نجاة.