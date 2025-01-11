إنقاذ نحو 200 مهاجر قبالة سواحل ليبيا

أعلنت منظمة “إس أو إس ميديتيرانيه”، في فرنسا، “أن سفينة الإسعاف “أوشن فايكينغ” أنقذت 101 مهاجر، من بينهم 29 امرأة و7 أطفال، من قارب خشبي كان يواجه صعوبات قبالة الساحل الليبي”.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من مرسيليا في فرنسا، في بيان إن “القارب المنكوب تم رصده باستخدام المنظار في المياه الدولية ضمن منطقة البحث والإنقاذ الليبية”.

وبحسب البيان،”قدمت فرق المنظمة، بالتعاون مع فرق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الرعاية للناجين، وهم من جنسيات متعددة مثل الصومال وسوريا وإريتريا ومصر”.

هذا “وبحسب أرقام المنظمة الدولية للهجرة، فقد اختفى أو لقي 31 شخصًا مصرعهم في البحر الأبيض المتوسط منذ بداية العام، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا”.