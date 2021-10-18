إنقاذ 100 مهاجر قُبالة سواحل زوارة

أعلنت البحرية الليبية، اليوم الاثنين، عن إنقاذ 100 مهاجر من عدة جنسيات إفريقية، شمال مدينة زوارة غربي ليبيا.

وأفاد مكتب الإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، بأنه في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية وتقديم خدمات البحث والإنقاذ في منطقة المسؤولية الليبية، وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر، تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية من إنقاذ المهاجرين الذين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي وقارب خشبي.

وفور تلقيه نداء استغاثة، تم تحريك الزورق (الزاوية) التابع لنقطة الزاوية البحرية بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى شمال منطقة أبو كماش بزوارة.

وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة الإنزال بمصفاة الزواية وتسليمهم إلى الجهات المختصة في الزاوية.

هذا وسيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني، عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.