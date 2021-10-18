إنقاذ 100 مهاجر قُبالة سواحل زوارة

أعلنت البحرية الليبية، اليوم الاثنين، عن إنقاذ 100 مهاجر من عدة جنسيات إفريقية، شمال مدينة زوارة غربي ليبيا.
وأفاد مكتب الإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، بأنه في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية وتقديم خدمات البحث والإنقاذ في منطقة المسؤولية الليبية، وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر، تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية من إنقاذ المهاجرين الذين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي وقارب خشبي.
وفور تلقيه نداء استغاثة، تم تحريك الزورق (الزاوية) التابع لنقطة الزاوية البحرية بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى شمال منطقة أبو كماش بزوارة.
وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة الإنزال بمصفاة الزواية وتسليمهم إلى الجهات المختصة في الزاوية.
هذا وسيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني، عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.
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