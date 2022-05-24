إنقاذ 101 مهاجر غير نظامي في منطقة القربولي شرق طرابلس

تمكّنت رئاسة الأركان البحرية من إنقاذ 101 مهاجر غير نظامي في منطقة القربولي شرق العاصمة طرابلس.

وقال آمر الدوريات بخفر سواحل القربولي عيسى الزروق، إنّ أحد الدوريات تمكنت فجر الإثنين من إنقاذ 101 مهاجر غير نظامي بمنطقة القربولي.

وأوضح زروق لوكالة الأناضول التركية، أنّ المهاجرين يحملون جنسيات مصرية وغانية وأوغندية، كانوا على متن قارب مطاطي، وسيتم تسليمهم إلى مركز الهجرة بطرابلس بعد تقديم المساعدات اللازمة لهم.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة كشفت في مايو الماضي، عن إعادة 4461 مهاجرا غير نظامي إلى ليبيا في الفترة بين مطلع يناير الماضس ونهاية أبريل.

وأوضحت المنظمة في بيان أنّ عدد الذين تم إنقاذهم واعتراضهم وإرجاعهم إلى ليبيا، شمل 3876 رجلا و126 قاصرا، و 410 نساء و49 قاصرة، وأنّ خلال الفترة ذاتها 114 مهاجرا غير نظامي لقوا حتفهم بينما عد 436 في عداد المفقودين.