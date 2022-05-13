إنقاذ 153 مهاجر غير نظامي شمال بحر زوارة وصبراتة

تمكّن جهاز حرس السواحل وأمن المواني برئاسة أركان القوات البحرية من إنقاذ 153 مهاجر غير نظامي.

وفي إيجاز صحفي لرئاسة الأركان العامة ذكرت أنّ المهاجرين يعودون جنسيات أفريقية، حيث كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قاربين مطاطين.

وأوضحت رئاسة الأركان أنّه جرى إنقاذ المهاجرين عبر زورق الزاوية عقب تجهيزه، وأنّ نقطة الإنقاذ كانت وسط البحر شمال ساحلي زوارة وصبراتة.

وتابعت رئاسة الأركان العامّة أنّه جرى إنزال المهاجرين غير النظاميين في نقطة مصفاة الزاوية، وجرى تسليمهم إلي فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الزاوية.